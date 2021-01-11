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LG показала OLED-дисплеи будущего (видео)

11.01.2021 09:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания LG Display представила на виртуальной выставке CES-2021 несколько футуристичных устройств. Одно из них — прозрачный телевизор, встраиваемый в спинку кровати: выдвижной дисплей может использоваться для вывода различной информации, подключаться к смартфону и выступать в качестве телевизора.

55-дюймовый Smart Bed для вывода погоды, курсов и подобных данных выдвигается не полностью, по нажатию кнопки появляется целиком. Также экран работает в качестве будильника. Он имеет встроенную аудиосистему, так что дополнительных колонок не потребуется.

Также был продемонстрирован 55-дюймовый дисплей на рельсах — такой прячется в нише в стене и при необходимости выезжает на свет. Он может поворачиваться вокруг своей оси и использоваться во время домашних тренировок.

LG показала OLED-дисплеи будущего (видео)

Аналогичная диагональ у дисплеев-окон для общественного транспорта. Они также прозрачные, но могут выводить данные о маршруте, рекламу и другую информацию во время передвижения. Подобное решение представлено для ресторанов, однако в этом случае панель обладает сенсорными функциями и меньшей диагональю.

LG показала OLED-дисплеи будущего (видео)

Кроме того, LG вновь показала меняющий степень изгиба телевизор, о котором мы писали ранее.

Телевизор LG 49NANO866NA
7 отзывов
49" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 100 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
1771 р.
14 предложений
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Компания LG Display представила на виртуальной выставке CES-2021 несколько футуристичных устройств. Одно из них — прозрачный телевизор, встраиваемый в спинку кровати:...
 
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