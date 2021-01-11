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"Секс в большом городе" возвращается! Первый тизер появился в сети

11.01.2021 09:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Возвращение культового телесериала "Секс в большом городе" действительно состоится: это подтвердили актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

© CC0 / Pixabay / gracinistudios
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Слухи о возрождении одного из самых популярных телесериалов 90-х, повествующих о жизни четырех подруг в Нью-Йорке, оказались правдой. "Секс в большом городе" действительно вернется на канал HBO Max и порадует всех поклонников. Об этом рассказали главные героини сериала.

В минувшие выходные экс-актрисы сериала опубликовали один и тот же тизер на своих страницах в Instagram: видеоролик состоит из кадров Нью-Йорка и записи в стиле Кэрри Брэдшоу с подписью "история продолжается".

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Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

"Секс в большом городе" вернется на экраны в формате мини-сериала, но по информации The Hollywood Reporter, в возвращении примут участие далеко не все участницы знаменитой четверки. Актриса Ким Кэттролл, сыгравшая роль сексуальной Саманты, не захотела появиться в продолжении. Звезда заявила, что не станет сниматься в сериале, даже не смотря на то, что этот опыт был незабываемым.

Таким образом, шоу покажет жизнь Кэрри, Миранды и Шарлотты в 50-летнем возрасте. Сами съемки запланированы на весну 2021 года.

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Сара Джессика Паркер и другие героини культового проекта официально подтвердили свое возвращение на мировые экраны.
 
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