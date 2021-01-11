ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Казахстане

11.01.2021 09:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

По данным экзитполов, правящая в Казахстане партия "Нур Отан", как и ожидалось, одерживает уверенную победу на состоявшихся в воскресенье, 10 января, выборах в нижнюю палату парламента республики.

Согласно результатам опросов, проведенных на выходе из избирательных участков, она заручилась поддержкой 71,9 процентов избирателей, сообщило государственное информагентство "Казинформ".

Это несколько ниже, чем на выборах пять лет назад, когда "Нур Отан", лидером которой является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, получила 82% голосов, передает DW.

Второе место на выборах достается Демократической партии "Ак Жол", за которую проголосовали 10,18% избирателей. Кроме нее, семипроцентный барьер преодолела "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9,03% голосов избирателей. Всего к голосованию были допущены пять политических сил и 312 кандидатов.

По данным ЦИК республики, явка на выборах, а к участию в них были приглашены 11,9 млн избирателей, оказалась ниже, чем на предыдущих выборах и составила 63,3%.

Предвыборная кампания и сам день выборов сопровождались протестами и задержаниями оппозиционных активистов. Наблюдатели ОБСЕ еще ни разу не признали выборы в Казахстане демократическими.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным экзитполов, правящая в Казахстане партия "Нур Отан", как и ожидалось, одерживает уверенную победу на состоявшихся в воскресенье, 10 января, выборах в нижнюю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Международный день «спасибо» отмечается 11 января. Что психологи говорят о благодарности?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by