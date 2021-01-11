В стране для жизни. Генпрокурор: тот, кто поднял руку на силовика, поднимает руку на государство

"Это позиция, это право прокурора. Мы это право заявляем и его реализуем, — говорит генпрокурор Андрей Швед. — Тот, кто поднял руку на должностное лицо правоохранительного органа... поднимает руку на государство, и государство просто обязано реагировать на эти вызовы".









фото: radiokp.ru





По словам Шведа, судами рассмотрено уже более 200 уголовных дел, возбужденных в отношении протестующих. При этом он ничего не сказал об отсутствии уголовных дел в отношении силовиков, которые превышали свои полномочия — избивали, пытали задержанных на мирных акциях протеста, пишет .



