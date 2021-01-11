В воскресенье в ходе протестов в Минске задержано 19 человек

Об этом сообщают волонтеры в телеграм-канале «Списки задержанных».





пишет thinktanks.by 10 января с раннего утра до позднего вечера в Минске проходили районные протестные шествия и флешмобы - в разное время в разных местах. В результате милиции удалось задержать 19 их участников,thinktanks.by





Напомним, задержания проводились и в предыдущие дни. Причем, причины задержания были весьма анекдотичными. Так, по информации правозащитного центра «Весна», в ночь с 7 на 8 января во дворе на улице Ландера были задержаны четверо соседей, лепивших снеговиков. Когда одного из них покрасили в бело-красный цвет, из кустов вышли сотрудники милиции с собакой и задержали людей.



