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В воскресенье в ходе протестов в Минске задержано 19 человек
Источник материала: Партизан
Во время традиционных воскресных протестов в Минске милиция задержала 19 человек. Большинство из них на ночь отправилась в Изолятор временного содержания на ул. Окрестина.
Об этом сообщают волонтеры в телеграм-канале «Списки задержанных».
10 января с раннего утра до позднего вечера в Минске проходили районные протестные шествия и флешмобы - в разное время в разных местах. В результате милиции удалось задержать 19 их участников,
Напомним, задержания проводились и в предыдущие дни. Причем, причины задержания были весьма анекдотичными. Так, по информации правозащитного центра «Весна», в ночь с 7 на 8 января во дворе на улице Ландера были задержаны четверо соседей, лепивших снеговиков. Когда одного из них покрасили в бело-красный цвет, из кустов вышли сотрудники милиции с собакой и задержали людей.
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Во время традиционных воскресных протестов в Минске милиция задержала 19 человек. Большинство из них на ночь отправилась в Изолятор временного содержания на ул....
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