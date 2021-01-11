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Экс-главред «Прессбола»: «Собака на сервированном столе – шедевральна»

11.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-главный редактор «Прессбола» Александр Борисевич поделился мнением о присутствии собаки на сервированном столе во время интервью Александра Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде.




«Собака на столе шедевральна, блин! (хотя ризеншнауцер или дирхаунд смотрелись бы логичнее)

Вот все это – нечто, 100-процентно точно характеризующее лукашизм...» – написал Борисевич на своей странице в Facebook
 
 
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Экс-главный редактор «Прессбола» Александр Борисевич поделился мнением о присутствии собаки на сервированном столе во время интервью Александра Лукашенко в...
 
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