|
Кто на свете всех мудрее? Лукашенко считает, что Тихановская не способна формулировать элементарные мысли
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко считает, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не способна формулировать элементарные мысли.
"Не хочу о ней говорить плохо, но должен сказать, что Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму, и предложить даже в телеграм-канале. Все это обрабатывается и предлагается ей с чужих рук", - заявил Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" в воскресенье.
Он считает, что Тихановская говорит голосом людей, "которые сегодня за ней стоят, финансируют, направляют, определяют курс". "Спецслужбы Литвы, Польши – не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. Ну и прочее. У нас – единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки, и мы фиксируем со своей стороны так же активную роль Соединенных Штатов Америки. Создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды. Поэтому замысел там их", - рассказал Лукашенко.
Фото: «Россия 1»
Он добавил, что ему не мешает то, что Запад не признает итоги выборов. "Мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это — наше внутреннее дело. Ну а на Западе вкусы разные есть, кто-то признает, кто-то не признает, ну — это дело вкуса. Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало — абсолютно нет", - цитирует Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто на свете всех мудрее? Лукашенко считает, что Тихановская не способна формулировать элементарные мысли
Александр Лукашенко считает, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не способна формулировать элементарные мысли.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)