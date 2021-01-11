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Дочь Адриано: артистам, "по-моему, им вообще не следует иметь детей"

11.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шестого января итальянскому актеру и музыканту Адриано Челентано исполнилось 83 года. Он продолжает записывать альбомы и сниматься в кино, а вот родным детям помогать с карьерой не спешит.

Об этом сообщила родная дочь артиста Розалинда. По ее словам, еще в юности она поняла, что отец не собирается ей помогать. Отмечается, что из-за этого ушла из семьи и начала сольную карьеру.



"Папы в нашей жизни было очень мало. Он же вечно занят, думал, прежде всего, о себе. Нам сильно не хватало его внимания и любви", – призналась Розалинда в интервью изданию "Собеседник". Она добавила: "Артисты – существа крайне эгоистичные. По-моему, им вообще не следует иметь детей".

Однако дочь знаменитого артиста отметила, что сейчас он выплескивает любовь на внуков. Розалинда рассказала, что, когда ее брат стал отцом, то Челентано просто "помешался" на внуке, пишет ru.oxu.az

Адриано Челентано родился в Милане 6 января 1938 года. Фильмы с Орнеллой Мути – "Укрощение строптивого", "Безумно влюбленный" – принесли актеру мировую славу. Челентано и его жена Клаудиа Мори имеют троих детей: Розиту, Розалинду и Джакомо.
 
 
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Шестого января итальянскому актеру и музыканту Адриано Челентано исполнилось 83 года. Он продолжает записывать альбомы и сниматься в кино, а вот родным детям...
 
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