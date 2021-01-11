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Эвандер Холифилд рассказал о переговорах с Майком Тайсоном о новом бое
Источник материала: Партизан
Бывший боксер и чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его представители снова ведут переговоры о новом поединке с другим экс-чемпионом Майком Тайсоном. Об этом сообщает
58-летний ветеран подтвердил факт переговоров и подчеркнул, что ждет окончательного решения. Он добавил, что усердно тренируется и готовится к возможному поединку с бывшим соперником.
В ноябре Тайсон вернулся в ринг. Его бой с другим экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом завершился неофициальной ничьей. Оба боксера при этом отказались принимать результаты поединка.
В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил оппоненту часть уха. Бой был остановлен, а американского тяжеловеса дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. В активе Холифилда две победы над Тайсоном.
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Бывший боксер и чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его представители снова ведут переговоры о новом поединке с другим экс-чемпионом Майком Тайсоном. Об этом...
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