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"Будет забыт как нерелевантный твит". Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом США

11.01.2021 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший губернатор Калифорнии, актер, член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер назвал президента Дональда Трампа худшим президентом страны в истории. Видео со соответствующим заявлением Шварценеггер опубликовал 10 января в Twitter.

Актер рассказал, что в детстве, которое прошло в Австрии после Второй мировой войны, его окружали сломленные люди, которые с помощью алкоголя пытались бороться с чувством вины за причастность к злейшему режиму в истории. Шварценеггер признался, что его отец часто приходил домой пьяным, избивал ребенка и жену. 

По мнению бывшего губернатора Калифорнии, его отец не мог оправиться от травм, которые получил от нацистского режима, построенного на лжи и нетерпимости.

"С помощью такой же лжи Трамп, отказывающийся признавать результаты честных выборов, собирает своих сторонников. Он пытался совершить переворот, поведя за собой людей с помощью лжи. Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь", – отметил Шварценеггер.

По его мнению, Трамп будет забыт "как нерелевантный твит", а США преодолеют кризис и будут после него более сильными, как рыцарский меч, который становится лучше после закалки. На этих словах Шварценеггер показал меч.
 
 
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Бывший губернатор Калифорнии, актер, член Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер назвал президента Дональда Трампа худшим президентом страны в истории....
 
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