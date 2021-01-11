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«Алиментщики, девочки, - это хорошо». Рита Дакота высказалась о мужчинах с детьми

11.01.2021 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слова 30-летней певицы о том, что парней «с прошлым» не стоит списывать со счетов, процитировало Cosmo.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от РИТА DАКОТА -

 
 
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Если ваш мужчина был в браке и платит алименты своему ребенку - это говорит о том, что это нравственный, порядочный, замечательный человек.
 
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