«Алиментщики, девочки, - это хорошо». Рита Дакота высказалась о мужчинах с детьми

Источник материала:
Tut.by
Слова 30-летней певицы о том, что парней «с прошлым» не стоит списывать со счетов, процитировало Cosmo.ru.
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Публикация от РИТА DАКОТА -
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«Алиментщики, девочки, - это хорошо». Рита Дакота высказалась о мужчинах с детьмиЕсли ваш мужчина был в браке и платит алименты своему ребенку - это говорит о том, что это нравственный, порядочный, замечательный человек.
Публикация от РИТА DАКОТА -
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Алиментщики, девочки, - это хорошо». Рита Дакота высказалась о мужчинах с детьмиЕсли ваш мужчина был в браке и платит алименты своему ребенку - это говорит о том, что это нравственный, порядочный, замечательный человек.