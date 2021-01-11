ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

LG спрятала прозрачный телевизор в кровать. Цена пока неизвестна

11.01.2021 10:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

LG Display на виртуальной выставке CES 2021 показала прозрачный OLED-телевизор, который может «прятаться» в мебели — например, спинке кровати. Об этом сообщает The Verge.


Устройство пока находится на стадии прототипа, хоть и финальной стадии. Его назвали OLED Smart Bed. Прозрачный экран на 55 дюймов может убираться в изножье кровати, когда не используется. Динамики встроены в специальную рамку, есть несколько режимов работы — например, дисплей ТВ может выдвинуться не целиком, а частично. В таком режиме, по задумке производителя, удобно отображать время, погоду и другую полезную информацию.

 


В LG Display заявляют: новинка обеспечивает прозрачность в 40%, что является лучшим результатом по сравнению с прошлыми разработками компаниями (они обеспечивали прозрачность только в 10%). В LG также говорят, что в будущем подобные ТВ (по сути, прозрачные экраны) можно будет использовать не только дома, но и в публичных местах вроде торговых центров.

Точной цены или даты поступления устройства в продажу пока нет.

Ниже — цены других популярных ТВ от LG:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сванидзе: Кремль не пользуется возможностью свободно разговаривать с белорусским народом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by