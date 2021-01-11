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LG спрятала прозрачный телевизор в кровать. Цена пока неизвестна
Источник материала: Tut.by
LG Display на виртуальной выставке CES 2021 показала прозрачный OLED-телевизор, который может «прятаться» в мебели — например, спинке кровати. Об этом сообщает
Устройство пока находится на стадии прототипа, хоть и финальной стадии. Его назвали OLED Smart Bed. Прозрачный экран на 55 дюймов может убираться в изножье кровати, когда не используется. Динамики встроены в специальную рамку, есть несколько режимов работы — например, дисплей ТВ может выдвинуться не целиком, а частично. В таком режиме, по задумке производителя, удобно отображать время, погоду и другую полезную информацию.
В LG Display заявляют: новинка обеспечивает прозрачность в 40%, что является лучшим результатом по сравнению с прошлыми разработками компаниями (они обеспечивали прозрачность только в 10%). В LG также говорят, что в будущем подобные ТВ (по сути, прозрачные экраны) можно будет использовать не только дома, но и в публичных местах вроде торговых центров.
Точной цены или даты поступления устройства в продажу пока нет.
Ниже — цены других популярных ТВ от LG:
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