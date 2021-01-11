На Брянщине перевернулся «бусик» из Беларуси: из семи пострадавших двое в тяжелом состоянии

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали белорусы, случилось в Брянской области.



Фото ГИБДД Брянской области

Как сообщили в региональной ГИБДД, вечером в субботу, 9 января, на трассе А-240 в Выгоничском районе микроавтобус «Мерседес» вылетел в кювет и опрокинулся.

На момент аварии в салоне находилось 16 пассажиров.

Повреждения различной степени получили семь человек, которые были госпитализированы. По данным местных медиков, двое белорусов находится в тяжелом состоянии.