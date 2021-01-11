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Политолог: процесс формирования нации в Беларуси важнее немедленного политического результата
Источник материала: Навiны
Сегодня белорусы делают себе коллективную биографию, формируют свой национальный легендариум. Такое мнение высказала один из самых известных российских политологов, кандидат политических наук Екатерина Шульман.
В интервью
Шульман заявила, что если бы участники протестов взяли штурмом какой-то важный объект, то «это не имело бы никаких других политических последствий, кроме прихода туда российских вооруженных сил».
По ее словам, в настоящее время в республике идет длительный «процесс формирования нации», что «важнее, чем немедленный политический результат».
«Это может звучать несколько бесчеловечно, поскольку люди страдают, и каждая следующая неделя или месяц сохранения этого невозможного статус кво — это новые пострадавшие. Но белорусы делают себе коллективную биографию, формируют свой национальный легендариум. У них не было раньше такой основы для национального единства, и вот она появилась», — резюмировала политолог.
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Сегодня белорусы делают себе коллективную биографию, формируют свой национальный легендариум. Такое мнение высказала один из самых известных российских...
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