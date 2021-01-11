ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Поменялась. Чистая, очень вкусная вода». Что жители говорят об открытии станций обезжелезивания в Калинковичском районе?

11.01.2021 10:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Калинковичском районе открыли новые станции обезжелезивания. Ввод этих объектов обеспечил питьевой водой должного качества жителей сразу двух населенных пунктов – агрогородков Козловичи и Горбовичи. А это более семи сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Поменялась. Чистая, очень вкусная вода». Что жители говорят об открытии станций обезжелезивания в Калинковичском районе?

Всего в 2020 году в Калинковичском районе построили семь таких станций. И это даже больше, чем планировалось.  

«Поменялась. Чистая, очень вкусная вода». Что жители говорят об открытии станций обезжелезивания в Калинковичском районе?

Большое спасибо, такую водичку сделали. Как прозрачная, так чистая, вкусная. Мы можем сейчас и помыться, и постирать белье. И у нас все чисто, на посуде нет никакого осадка.  

«Поменялась. Чистая, очень вкусная вода». Что жители говорят об открытии станций обезжелезивания в Калинковичском районе?

Была ржавая вода, всегда железом отдавала. Мы ее не пили, брали в других местах. А сейчас вообще, даже с первого дня поменялась. Чистая, очень вкусная вода. Спасибо всем, что нам преподнесли такой подарок к Новому году.  

«Поменялась. Чистая, очень вкусная вода». Что жители говорят об открытии станций обезжелезивания в Калинковичском районе?

Сейчас в Калинковичском районе более 95 % жителей обеспечены качественной питьевой водой. За последние годы здесь построено 16 станций обезжелезивания. Введение в эксплуатацию таких сооружений – один из этапов государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда».  

Люди в материале: Татьяна Савчик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Калинковичском районе открыли новые станции обезжелезивания. Ввод этих объектов обеспечил питьевой водой должного качества жителей сразу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политзаключенный блогер Кабанов из СИЗО: «Не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by