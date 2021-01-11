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Экс-боец «Алмаза»: По крайней мере 30% сотрудников МВД, КГБ перейдут на сторону народа

11.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экс-боец «Алмаза»: По крайней мере 30% сотрудников МВД, КГБ перейдут на сторону народа

  • 11.01.2021, 10:14
Экс-боец «Алмаза»: По крайней мере 30% сотрудников МВД, КГБ перейдут на сторону народа
Игорь Макар

В свободной Беларуси будет детально разобрано каждое поднятие дубинки.

Об этом Экс-боец «Алмаза» Игорь Макар рассказал в интервью корреспонденту «Новой газеты» Ирине Халип.

- Общаясь с бывшими коллегами, могу сказать, что по крайней мере 30% сотрудников силового блока — МВД, КГБ, внутренних войск — просто плывут по течению и стараются ни о чем не задумываться. Если двое сотрудников между собой еще могут затрагивать какие-то политические темы в разговорах, то трое — уже нет. Опасаются. Но именно эти 30% перейдут на сторону народа, когда увидят, что расстановка сил изменилась, а режим пошатнулся по-настоящему.

— А до какой степени режим должен пошатнуться, чтобы они перешли на сторону народа? Что-то же должно послужить спусковым крючком?

— Не буду вилять и юлить, скажу как есть. На сегодняшний день уже можно об этом говорить. Все прекрасно понимают, что Лукашенко стал настоящим раздражителем в обществе. Каждое упоминание о нем раздражает людей. Он стал токсичен. И именно сотрудники силовых структур, которые не совершали преступлений или совершали какие-то незначительные преступления, нигде не зафиксированные, — они уже сейчас, пусть неофициально, способствуют тому, чтобы этот карточный домик сложился. А вот те, которые насовершали преступлений, будут защищать этот режим до конца. Они тоже понимают, что в будущей свободной Беларуси не будет ОМОНа, «Алмаза», «Альфы» и они превратятся в изгоев. А когда этот домик наконец сложится, будет расследовано все.

Будет детально разобран каждый факт, каждое поднятие дубинки. Конечно, криминалисты и другие службы, не участвовавшие в репрессиях, сохранятся. И у них будет очень много работы.

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В свободной Беларуси будет детально разобрано каждое поднятие дубинки.
 
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