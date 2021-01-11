Источник материала: Хартия'97

Демократические антитела Антон Орехъ

11.01.2021, 9:44

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Антон Орехъ

Уверенность в завтрашнем дне и стабильность — это не одно и то же лицо на протяжении десятилетий.

Пусть политологи разбирают заумные вопросы про элиту и истеблишмент — а мы же с вами простые люди, нюансам не обучены. Простые люди живут простыми ответами на сложные вопросы. А сложный вопрос звучал так: после всего, чтобы было на выборах в Америке и финального штурма Капитолия — американская демократия выиграла или проиграла?

Простой ответ звучит так: конечно, проиграла! Это же ненормально, когда столько протестов, судов, сомнений — и штурм парламента как кульминация.

Но спросим иначе: а неужели про демократии ничего подобного быть не может? Нам навязывают странное «или-или». Раз вы говорите, что американская демократия такая крутая, то откуда же все эти недостатки — их же не должно быть! Но говорить так — все равно, что считать хорошим только того человека, у которого нет изъянов и который не совершает тяжелых ошибок. А раз все совершают ошибки, то это словно бы дает нам право быть скотиной. Зачем совершенствоваться и улучшаться, если идеал недостижим? Побуду-ка я свиньей! Это и проще и доступнее.

Вот посудите сами: кто возглавлял Соединенные Штаты с начала века? Все — очень странные господа. Буша-младшего считали человеком небольшого ума, кругозора и вообще чудаком. Потом был Обама. Главным достоинством которого до, во время и после президентства оставался цвет его кожи. Хотя мужик-то обаятельный, симпатичный, но не выполнил же ничего серьезного из того, что обещал — не смог. Трамп… Ну, Трамп точно войдет в историю как пример того, что управлять государством может каждый. Каждый дурак и просто каждый.

И при этом Америка все равно шла и шла вперед! Могла идти быстрее и увереннее. Дорога к светлому будущем могла быть прямее и короче. Но Америка смотрела прямо и вдаль, а не озиралась все время в поисках своего будущего в прошлом. В России все это время был у власти один-единственный человек. Даже когда формально был другой. Мудрость Путина не подлежит сомнению. Он не сделал ни одной ошибки (во всяком случае, я не помню, чтобы он признал хоть одну из них). А страна наша не только не шла вперед, она даже на месте стоять уже не может, съезжая куда-то вниз и назад.

Грех смеяться над архаичностью выборов в Штатах, когда у нас самих и выборов-то практически нет. Какое же это поражение демократии, если действующий президент, обладающий самой большой властью на планете, звонит в какую-то Джорджию и требует у местного чиновника «найти» ему необходимые для победы голоса. А чиновник сорок минут терпеливо отказывает президенту и не выполняет его требования? Суды принимают, рассматривают и отклоняют иски! А независимый суд — основа демократии. И уж что-что, а суды в США работают! Ни по звонку, ни по понятиям, ни по написанным неизвестно кем и где заранее приговорам — а по закону!

Захват Капитолия, конечно, очень печален. Но право на протест — это тоже демократическое право. Которого никто у этих людей не отнял. И лишь когда они перешли грань, пришлось применять силу. Потому что демократия — это не вседозволенность. Как раз, наоборот — это соблюдение правил. И кто-то наверняка скажет, что силу надо было применить раньше и действовать жестче. Возможно! Устраивать карнавал в здании парламента и растаскивать его на сувениры — это уже за пределами демократии. Но ведь порядок, так или иначе, навели?

Американская система проходит в наши дни серьезнейшие испытания. Четырехлетнее правление безумного популиста, погромы и беспорядки на расовой почве, скандальные выборы. Но система справляется! Как бы ни хотелось конкретному человеку вопреки результата волеизъявления и закону остаться у власти, у него это не получается. Оказывая давление на все общественные институты и фактически призвав к насилию, Трамп не смог узурпировать власть. А сменяемость власти, неизбежность такой смены — это важнейший атрибут демократии.

Уверенность в завтрашнем дне и стабильность — это не одно и то же лицо на протяжении десятилетий. Это разные лица, меняющиеся через равномерные промежутки времени — причем, без драматических катаклизмов и потрясения основ. Нам говорят, что не менять ничего — спокойнее и надежнее. Убеждают, что демократия и смена власти тождественны хаосу и насилию. А на самом деле именно такая мнимая стабильность, как у нас, с большей вероятностью закончится хаосом и насилием.

Однако теперь мы понимаем, что под все последние ужесточения и ограничения в нашей жизни «капитолийские волки» подвели еще одно мощное обоснование. Говорили же, сажая людей за пластиковые стаканчики, что, мол, дай только волю, и бунтовщики от стаканчиков рано или поздно перейдут к пулям и булыжникам. И вот вам столкновения в Капитолии, где все тоже начиналось с ерунды. Но на сто процентов не завершится принятием всеамериканского закона, по факту запрещающего митинги и пикеты. Потому что демократия не отменяет права, а лишь следит за их соблюдением и не допускает злоупотреблений.

Можно сказать, что демократическая система в США болеет. Но также можно сказать, что она обязательно поправится, потому что когда-то ей вкололи настоящую вакцину, работающую уже двести лет со всеми нужными антителами.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»

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