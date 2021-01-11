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Екатерина Шульман: Белорусы делают себе коллективную биографию

11.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Екатерина Шульман: Белорусы делают себе коллективную биографию

  • 11.01.2021, 9:35
  • 1,681
Екатерина Шульман: Белорусы делают себе коллективную биографию
Екатерина Шульман

Формируется свой национальный легендариум.

Российский политолог Екатерина Шульман в интервью изданию woman.ru поделилась мнением о протестах в Беларуси.

По ее словам, в настоящее время в Беларуси идет процесс формирования нации»:

- Белорусы делают себе коллективную биографию, формируют свой национальный легендариум. У них не было раньше такой основы для национального единства, и вот она появилась», — резюмировала политолог.

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Формируется свой национальный легендариум.
 
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