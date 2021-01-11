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Екатерина Шульман: Белорусы делают себе коллективную биографию
Источник материала: Хартия'97
Екатерина Шульман: Белорусы делают себе коллективную биографию
Формируется свой национальный легендариум.
Российский политолог Екатерина Шульман в интервью изданию
По ее словам, в настоящее время в Беларуси идет процесс формирования нации»:
- Белорусы делают себе коллективную биографию, формируют свой национальный легендариум. У них не было раньше такой основы для национального единства, и вот она появилась», — резюмировала политолог.
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Формируется свой национальный легендариум.
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