Политзаключенный блогер Кабанов из СИЗО: «Не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства»

Источник материала: Салiдарнасць

Жительница Бреста получила письмо от блогера Александра Кабанова, которым поделилась с Брестской газетой . В нем Кабанов сообщает, что его уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.





Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Фото: Роман Кисляк

Александр Кабанов сообщил, что его и Сергея Петрухина переводят в СИЗО в Брест. Во время досудебного следствия блогеры находились в СИЗО на улице Володарского в Минске. Кабанов приглашает прийти на суд всех желающих.

«Только не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства. Одни предположения и фантазии. Ну все, как всегда, белорусское «правосудие» оно такое, своеобразное. Как и следствие», – пишет Кабанов.

Письмо датировано 28 декабря 2020 года. Не исключено, что блогер уже в Бресте.

Александр Кабанов и Сергей Петрухин – блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.

Какие статьи УК фигурируют теперь в уголовных делах блогеров, пока неизвестно.

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