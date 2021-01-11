Lenovo представила игровой ноутбук LaVie Mini в формфакторе Switch

Источник материала: Onliner

Lenovo представила концепт устройства LaVie Mini, которое благодаря модульным аксессуарам может превращаться в ноутбук (скорее, нетбук), планшет или Switch-подобную игровую машину. LaVie Mini работает на базе процессоров Intel 11-го поколения — вплоть до Core i7-1180G7, размер экрана — 8 дюймов, его разрешение составляет 1920×1200 точек.

Объем встроенной памяти LaVie Mini может составлять до 256 ГБ, оперативной — до 16 ГБ. Среди опций упоминается док-станция с HDMI-разъемом и набором USB-портов. Вес самого LaVie Mini составляет 579 граммов.









В Lenovo отметили, что в продаже появятся модели в различных конфигурациях, однако когда это произойдет, не уточнили. Цена также не озвучена, однако вряд ли она будет низкой.