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Lenovo представила игровой ноутбук LaVie Mini в формфакторе Switch
Источник материала: Onliner
Lenovo представила концепт устройства LaVie Mini, которое благодаря модульным аксессуарам может превращаться в ноутбук (скорее, нетбук), планшет или Switch-подобную игровую машину. LaVie Mini работает на базе процессоров Intel 11-го поколения — вплоть до Core i7-1180G7, размер экрана — 8 дюймов, его разрешение составляет 1920×1200 точек.
Объем встроенной памяти LaVie Mini может составлять до 256 ГБ, оперативной — до 16 ГБ. Среди опций упоминается док-станция с HDMI-разъемом и набором USB-портов. Вес самого LaVie Mini составляет 579 граммов.
В Lenovo отметили, что в продаже появятся модели в различных конфигурациях, однако когда это произойдет, не уточнили. Цена также не озвучена, однако вряд ли она будет низкой.
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i7 8750H 2200 МГц, 16 ГБ, HDD+SSD 2000+256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
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Lenovo представила концепт устройства LaVie Mini, которое благодаря модульным аксессуарам может превращаться в ноутбук (скорее, нетбук), планшет или Switch-подобную игровую...
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