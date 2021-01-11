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Lenovo представила игровой ноутбук LaVie Mini в формфакторе Switch

11.01.2021 10:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Lenovo представила концепт устройства LaVie Mini, которое благодаря модульным аксессуарам может превращаться в ноутбук (скорее, нетбук), планшет или Switch-подобную игровую машину. LaVie Mini работает на базе процессоров Intel 11-го поколения — вплоть до Core i7-1180G7, размер экрана — 8 дюймов, его разрешение составляет 1920×1200 точек.

Объем встроенной памяти LaVie Mini может составлять до 256 ГБ, оперативной — до 16 ГБ. Среди опций упоминается док-станция с HDMI-разъемом и набором USB-портов. Вес самого LaVie Mini составляет 579 граммов.




В Lenovo отметили, что в продаже появятся модели в различных конфигурациях, однако когда это произойдет, не уточнили. Цена также не озвучена, однако вряд ли она будет низкой.

Игровой ноутбук Lenovo Legion Y530-15ICH 81LB0063RU
14 отзывов
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i7 8750H 2200 МГц, 16 ГБ, HDD+SSD 2000+256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
2844 р.
1 предложение
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Lenovo представила концепт устройства LaVie Mini, которое благодаря модульным аксессуарам может превращаться в ноутбук (скорее, нетбук), планшет или Switch-подобную игровую...
 
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