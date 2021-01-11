На кольцевой Toyota налетела на столб. Обошлось без жертв

Источник материала: Onliner

«Около 21:00 ехали по внутреннему кольцу около Зацени, видели машину в столб, — написал пользователь нашего форума Stes12345. — Уже стояли ГАИ и спасатели». Инспекторы сообщили, что это была Toyota, которой управлял «бесправник». Несмотря на кажущиеся фатальными повреждения авто, обошлось без жертв.

«ДТП случилось около 20:20, — сообщили предварительную информацию в ГАИ Минска. — Водитель Toyota двигался по внутреннему кольцу МКАД, в районе 43-го км выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту».





В результате аварии водитель 1997 года рождения получил травмы, с которыми был доставлен в медучреждение. В Госавтоинспекции дополнили: установлено, что молодой человек не имеет прав управления.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: ga@onliner.by .