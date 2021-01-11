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На кольцевой Toyota налетела на столб. Обошлось без жертв

11.01.2021 10:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Около 21:00 ехали по внутреннему кольцу около Зацени, видели машину в столб, — написал пользователь нашего форума Stes12345. — Уже стояли ГАИ и спасатели». Инспекторы сообщили, что это была Toyota, которой управлял «бесправник». Несмотря на кажущиеся фатальными повреждения авто, обошлось без жертв.

«ДТП случилось около 20:20, — сообщили предварительную информацию в ГАИ Минска. — Водитель Toyota двигался по внутреннему кольцу МКАД, в районе 43-го км выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту».

На кольцевой Toyota налетела на столб. Обошлось без жертв

В результате аварии водитель 1997 года рождения получил травмы, с которыми был доставлен в медучреждение. В Госавтоинспекции дополнили: установлено, что молодой человек не имеет прав управления.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: ga@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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«Около 21:00 ехали по внутреннему кольцу около Зацени, видели машину в столб, — написал пользователь нашего форума Stes12345. — Уже стояли ГАИ и спасатели». Инспекторы...
 
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