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Слухи: iPhone SE 2021 и AirPods Pro 2 выйдут в апреле

11.01.2021 10:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple может выпустить смартфон iPhone SE 2021 и наушники AirPods Pro 2 в апреле 2021 года. Такие данные со ссылкой на китайские сети поставок приводит японский блог MacOtakara, который относится к доверенным источникам информации. Однако это противоречит сведениям, озвученным аналитиком Минг Чи Куо: он считает, что в первой половине года новой версии iPhone SE не видать.

Наушники AirPods Pro 2 могут получить уменьшенные в сравнении с нынешней моделью размеры. Ранее сообщалось, что претерпит изменение и форма: якобы Apple необходимо переработать дизайн, чтобы эффективнее использовать доступное место для размещения компонентов.

Вероятно, до конца зимы Apple представит новые продукты — точнее, это будут модификации уже существующих, например смартфонов.

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Наушники Apple в Каталоге Onliner

 
 
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Компания Apple может выпустить смартфон iPhone SE 2021 и наушники AirPods Pro 2 в апреле 2021 года. Такие данные со ссылкой на китайские сети поставок приводит японский блог MacOtakara,...
 
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