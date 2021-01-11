Слухи: iPhone SE 2021 и AirPods Pro 2 выйдут в апреле

Источник материала: Onliner

Компания Apple может выпустить смартфон iPhone SE 2021 и наушники AirPods Pro 2 в апреле 2021 года. Такие данные со ссылкой на китайские сети поставок приводит японский блог MacOtakara, который относится к доверенным источникам информации. Однако это противоречит сведениям, озвученным аналитиком Минг Чи Куо: он считает, что в первой половине года новой версии iPhone SE не видать.

Наушники AirPods Pro 2 могут получить уменьшенные в сравнении с нынешней моделью размеры. Ранее сообщалось, что претерпит изменение и форма: якобы Apple необходимо переработать дизайн, чтобы эффективнее использовать доступное место для размещения компонентов.

Вероятно, до конца зимы Apple представит новые продукты — точнее, это будут модификации уже существующих, например смартфонов.