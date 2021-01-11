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Слухи: iPhone SE 2021 и AirPods Pro 2 выйдут в апреле
Источник материала: Onliner
Компания Apple может выпустить смартфон iPhone SE 2021 и наушники AirPods Pro 2 в апреле 2021 года. Такие данные со ссылкой на китайские сети поставок
Наушники AirPods Pro 2 могут получить уменьшенные в сравнении с нынешней моделью размеры. Ранее сообщалось, что претерпит изменение и форма: якобы Apple необходимо переработать дизайн, чтобы эффективнее использовать доступное место для размещения компонентов.
Вероятно, до конца зимы Apple представит новые продукты — точнее, это будут модификации уже существующих, например смартфонов.
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Компания Apple может выпустить смартфон iPhone SE 2021 и наушники AirPods Pro 2 в апреле 2021 года. Такие данные со ссылкой на китайские сети поставок приводит японский блог MacOtakara,...
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