Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Белорусские военные выставили на продажу вертолет Ми-26, соответствующая информация размещена на сайте "Военторга".

Вертолет Ми-26, выпущенный в 1991 году стоит 8 953 408 белорусских рублей. При этом военные честно указывают, что боевая вертушка налетала 1 437 часов и имеет износ в 79%.

Поставщиком товара на сайте значится управление ВВС и ПВО. Правда, непонятно - покупку придется забирать с военного аэродрома в Мачулищах или ее могут доставить к порогу.

Поскольку сейчас мирное время, то вертолет можно использовать для перевозки грузов, а не десантников. Одна такая винтокрылая машина в состоянии поднять 20 тонн груза.

Классика не каждому по карману, и "Военторг" предлагает также любителям военно-воздушной техники приобрести вертолет Ми-8МТ, который считается самым массовым в мире.

© Sputnik / Александр Кряжев Вертолет Ми-8

Экземпляр в Мачулищах был выпущен в 1984 году и налетал уже 1719 часов, что привело к 63% износа боевой машины, зато стоит он на порядок дешевле своего старшего боевого товарища – всего 450 000 белорусских рублей. Правда, если возникнет желание задействовать вертушку в рамках уборочной кампании, поднять на борт она сможет всего шесть тонн груза.

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