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Настоящий вертолет Ми-26: "Военторг" распродает военно-воздушную технику
11.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв ― Sputnik. Белорусские военные выставили на продажу вертолет Ми-26, соответствующая информация размещена на сайте "Военторга".
© Sputnik / Сергей Венявский
Вертолет Ми-26, выпущенный в 1991 году стоит 8 953 408 белорусских рублей. При этом военные честно указывают, что боевая вертушка налетала 1 437 часов и имеет износ в 79%.
Поставщиком товара на сайте значится управление ВВС и ПВО. Правда, непонятно - покупку придется забирать с военного аэродрома в Мачулищах или ее могут доставить к порогу.
Поскольку сейчас мирное время, то вертолет можно использовать для перевозки грузов, а не десантников. Одна такая винтокрылая машина в состоянии поднять 20 тонн груза.
Классика не каждому по карману, и "Военторг" предлагает также любителям военно-воздушной техники приобрести вертолет Ми-8МТ, который считается самым массовым в мире.
© Sputnik / Александр Кряжев
Вертолет Ми-8
Экземпляр в Мачулищах был выпущен в 1984 году и налетал уже 1719 часов, что привело к 63% износа боевой машины, зато стоит он на порядок дешевле своего старшего боевого товарища – всего 450 000 белорусских рублей. Правда, если возникнет желание задействовать вертушку в рамках уборочной кампании, поднять на борт она сможет всего шесть тонн груза.
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Боевая винтокрылая машина обойдется любителю полетов в 3,5 миллиона долларов, а если сумма кажется неподъемной, можно взять поддержанную вертушку Ми-8МТ за 450 тысяч...
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