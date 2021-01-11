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СК устанавливает причины гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

11.01.2021 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ребенок ушел кататься с горки и не вернулся

В Следственном комитете устанавливают причину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В воскресенье, 10 января, в милицию обратилась женщина из поселка Дружный Пуховичского района. Она сообщила, что ее 10-летний сын пропал. Удалось установить, что 10 января днем ребенок ушел кататься с горки в лесу в поселке Свислочь вместе с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а мальчик – нет, - проинформировали в СК.

Родители забили тревогу, и отец отправился искать сына.

- На место случившегося прибыли сотрудники милиции и РОЧС. В ходе розыскных мероприятий спасателям в заброшенном колодце наверху горки удалось обнаружить тело ребенка. Рядом с колодцем нашли его куртку и пластиковую ледянку, - добавили в СК.

СК устанавливает причины гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе. Фото: телеграм-канал СК

По факту гибели 10-летнего мальчика Пуховичский РОСК проводит проверку. Для того, чтобы установить точную причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются детали случившегося.
 
 
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