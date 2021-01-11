Стачком призвал компанию Yara потребовать от руководства «Беларуськалия» выполнения обещаний













В обращении к Свейну Тору Холшеру утверждается, что его «целенаправленно вводили в заблуждение», заверяя, что никто из начавших стачку рабочих не был и не будет уволен. Кроме того, «в области охраны труда не сделано ничего, ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе». «Идет систематическое давление на работников, находящихся в независимом профсоюзе. Работники, пожелавшие выйти из государственного провластного профсоюза, не могут этого сделать — им не подписывают заявления. Это сотни людей!» — отмечается в письме.





«Все слова о том, что бизнес есть бизнес и сделки не могут расторгаться по политическим мотивам, будут всего лишь обычным лукавством и нежеланием поступиться сиюминутной выгодой ради победы общечеловеческих ценностей», — убеждены авторы обращения.





Они призывают руководство Yara потребовать от «Беларуськалия» «незамедлительного выполнения» обещаний и «безусловного соблюдения всех прав и свобод работников».