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В Беларси разрешат открывать магазины и кафе по уведомительному принципу

11.01.2021 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАРТ сообщает, что подписаны поправки в закон о госрегулировании торговли и общепита.




Через полгода после официального опубликования они вступят в силу. Одно из основных новшеств: торговые объекты, объекты общепита, ТЦ и рынки можно будет открывать по уведомительному принципу.
Более того, не надо будет согласовывать время работы (за исключением работы после 23:00 и до 7:00).

Также в Беларуси есть ограничения доли сетей в розничном товарообороте того или иного региона страны. Поправки разрешают ретейлерам подсчитывать эту долю самостоятельно.

По новому закону правительство должно будет ввести единые правила размещения нестационарных и передвижных объектов.

Власти смогут запрещать вознаграждения для поставщиков.

Мелкий ретейл сумел пролоббировать норму, против которой были сети. Теперь торговля обязана публиковать онлайн информацию, необходимую для заключения договоров. Это действует именно для крупных игроков рынка (годовой товарооборот 80 тыс. и более базовых величин).
 
 
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МАРТ сообщает, что подписаны поправки в закон о госрегулировании торговли и общепита.
 
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