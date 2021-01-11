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Стоимость биткоина опустилась ниже 34 тыс. долларов
Источник материала: Партизан
Стоимость биткоина продолжает снижаться, после открытия торгов падение составило 11,55%, в пике достигая отметки в 33 762 доллара, свидетельствуют данные портала CoinDesk, пишет
По данным на 07:43 по бакинскому времени, его курс находился на уровне 33 951 доллара (-11,06%).
Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.
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Стоимость биткоина продолжает снижаться, после открытия торгов падение составило 11,55%, в пике достигая отметки в 33 762 доллара, свидетельствуют данные портала CoinDesk,...
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