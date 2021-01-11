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Стоимость биткоина опустилась ниже 34 тыс. долларов

11.01.2021 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость биткоина продолжает снижаться, после открытия торгов падение составило 11,55%, в пике достигая отметки в 33 762 доллара, свидетельствуют данные портала CoinDesk, пишет ТАСС.




По данным на 07:43 по бакинскому времени, его курс находился на уровне 33 951 доллара (-11,06%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость биткоина продолжает снижаться, после открытия торгов падение составило 11,55%, в пике достигая отметки в 33 762 доллара, свидетельствуют данные портала CoinDesk,...
 
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