ГАИ: за 2020 год поймано более 18,5 тысяч пьяных водителей









Нередко рядом с нетрезвым человеком, который пытается сесть за руль, находятся его друзья или близкие, которым под силу отговорить "горячую голову" от поездки или спрятать ключи от транспортного средства.





По вине нетрезвых водителей имели место 369 ДТП: 115 погибших и 389 раненых. Есть и другая проблема. Из-за пьяных пешеходов в 2020 году совершено практически каждое второе ДТП.





Также ГАИ напоминает, что вместе с большими выходными завершатся зимние каникулы. Школьники вновь массово выйдут на улицы, а это значит, что водителям надо быть внимательнее у пешеходных переходов, особенно рядом со школами.





По данным дорожной милиции, в прошлом году в целом по стране снизилось число ДТП с участием детей (с 403 до 399, т. е. минус 1%). Но все-таки на дорогах погибло больше детей (плюс 15,8%; с 19 до 22).





Если вы видите, что посторонний вам ребенок не уверен и не может сам перейти дорогу, помогите ему. И помните, что только от вас зависит, какую модель поведения на дороге выберет ваш ребенок. Будьте примером правильного и безопасного участия в дорожном движении!