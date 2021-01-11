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Об интеграции с Россией, санкциях со стороны Запада и даже о личном. О чём Александр Лукашенко рассказал Наиле Аскер-заде?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, его судьба решится на референдуме. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Ее программа «Действующие лица» вышла 10 января в вечернем эфире телеканала «Россия 1».
Об интеграции с Россией, санкциях со стороны Запада, о предстоящем чемпионате мира по хоккею, готовности принять «нормандский саммит» и даже о личном. Кого Президент Лукашенко считает своими друзьями? Бывают ли у него конфликтные ситуации с сыном? И чем он занят, помимо работы? А также почему не переносит алкоголь и в каких случаях позволяет себе поднять бокал? На эти и другие вопросы Президент ответил откровенно.
Говоря об отношениях Минска и Москвы, Александр Лукашенко подчеркнул, что препятствий в сотрудничестве между странами быть не должно. При этом глава государства констатировал, что нынешний уровень партнерства с Россией выше, чем с любыми третьими странами.
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Об интеграции с Россией, санкциях со стороны Запада и даже о личном. О чём Александр Лукашенко рассказал Наиле Аскер-заде?
Новости Беларуси. Проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, его судьба решится на референдуме. Об этом заявил Александр Лукашенко в...
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