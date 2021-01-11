|
Ночью горело общежитие финансово-экономического колледжа
Источник материала: Навiны
Сегодня ночью в общежитии Минского финансово-экономического колледжа был пожар.
Как сообщили в МЧС, в 01:37 поступило сообщение о загорании в мусоропровода на первом этаже двенадцатиэтажного здания по улице Кульман, 18.
До прибытия спасателей из здания были эвакуированы 400 человек.
Пострадавших нет. В результате загорания закопчен мусоропровод. Причина загорания — неосторожное обращение с огнем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ночью в общежитии Минского финансово-экономического колледжа был пожар.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)