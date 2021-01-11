Ночью горело общежитие финансово-экономического колледжа

Сегодня ночью в общежитии Минского финансово-экономического колледжа был пожар.



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Как сообщили в МЧС, в 01:37 поступило сообщение о загорании в мусоропровода на первом этаже двенадцатиэтажного здания по улице Кульман, 18.

До прибытия спасателей из здания были эвакуированы 400 человек.

Пострадавших нет. В результате загорания закопчен мусоропровод. Причина загорания — неосторожное обращение с огнем.