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Ночью горело общежитие финансово-экономического колледжа

11.01.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня ночью в общежитии Минского финансово-экономического колледжа был пожар.

Ночью горело общежитие финансово-экономического колледжа
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, в 01:37 поступило сообщение о загорании в мусоропровода на первом этаже двенадцатиэтажного здания по улице Кульман, 18.

До прибытия спасателей из здания были эвакуированы 400 человек.

Пострадавших нет. В результате загорания закопчен мусоропровод. Причина загорания — неосторожное обращение с огнем.

 
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Сегодня ночью в общежитии Минского финансово-экономического колледжа был пожар.
 
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