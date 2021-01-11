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Доллар растет утром 11 января

11.01.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в понедельник, 11 января.

Доллар растет утром 11 января

По данным на 10:25 доллар добавляет 0,0081 пункта — 2,5736 белорусского рубля.

А вот евро и российский рубль существенно падают: 3,1349 белорусского рубля (-0,0299 пункта) и 3,4656 белорусского рубля за 100 российских (0,0197 пункта) соответственно.

Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в понедельник, 11 января.
 
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