Доллар растет утром 11 января

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в понедельник, 11 января.





По данным на 10:25 доллар добавляет 0,0081 пункта — 2,5736 белорусского рубля.

А вот евро и российский рубль существенно падают: 3,1349 белорусского рубля (-0,0299 пункта) и 3,4656 белорусского рубля за 100 российских (0,0197 пункта) соответственно.

Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59% , а средний курс наличного доллара укрепился на 23,94% .

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