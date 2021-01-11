ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана

11.01.2021 11:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов. Победу в первом туре с большим отрывом одерживает Садыр Жапаров. Он набрал почти 80 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана

Явка избирателей составила почти 40 %. Всего на пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов.  

Напомним, Садыр Жапаров – лидер протестов бурной политической осени. Прежний президент ушел в отставку на фоне беспорядков, вспыхнувших после выборов в парламент.  

Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана

Что касается прошедшего параллельно с выборами референдума по вопросу о форме правления, более 80 % проголосовавших высказались за президентскую республику.  

Люди в материале: Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов. Победу в первом туре с большим отрывом одерживает Садыр Жапаров. Он набрал почти 80 %...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by