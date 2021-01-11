Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана

Источник материала: СТВ

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов. Победу в первом туре с большим отрывом одерживает Садыр Жапаров. Он набрал почти 80 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Явка избирателей составила почти 40 %. Всего на пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов.

Напомним, Садыр Жапаров – лидер протестов бурной политической осени. Прежний президент ушел в отставку на фоне беспорядков, вспыхнувших после выборов в парламент.





Что касается прошедшего параллельно с выборами референдума по вопросу о форме правления, более 80 % проголосовавших высказались за президентскую республику.