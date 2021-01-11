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Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана
Источник материала: СТВ
Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов. Победу в первом туре с большим отрывом одерживает Садыр Жапаров. Он набрал почти 80 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Явка избирателей составила почти 40 %. Всего на пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов.
Напомним, Садыр Жапаров – лидер протестов бурной политической осени. Прежний президент ушел в отставку на фоне беспорядков, вспыхнувших после выборов в парламент.
Что касается прошедшего параллельно с выборами референдума по вопросу о форме правления, более 80 % проголосовавших высказались за президентскую республику.
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов. Победу в первом туре с большим отрывом одерживает Садыр Жапаров. Он набрал почти 80 %...
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