|
Политзаключенный блогер Кабанов из СИЗО: «Не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства»
Источник материала: UDF
Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Фото: Роман Кисляк
Александр Кабанов сообщил, что его и Сергея Петрухина переводят в СИЗО в Брест. Во время досудебного следствия блогеры находились в СИЗО на улице Володарского в Минске. Кабанов приглашает прийти на суд всех желающих.
«Только не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства. Одни предположения и фантазии. Ну все, как всегда, белорусское «правосудие» оно такое, своеобразное. Как и следствие», – пишет Кабанов.
Письмо датировано 28 декабря 2020 года. Не исключено, что блогер уже в Бресте.
Александр Кабанов и Сергей Петрухин – блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.
Какие статьи УК фигурируют теперь в уголовных делах блогеров, пока неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политзаключенный блогер Кабанов из СИЗО: «Не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства»
Александр Кабанов и Сергей Петрухин – блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)