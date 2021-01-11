ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политзаключенный блогер Кабанов из СИЗО: «Не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства»

11.01.2021 11:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Политзаключенный блогер Кабанов из СИЗО: «Не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства»
Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Фото: Роман Кисляк
Жительница Бреста получила письмо от блогера Александра Кабанова, которым поделилась с Брестской газетой. В нем Кабанов сообщает, что его уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Александр Кабанов сообщил, что его и Сергея Петрухина переводят в СИЗО в Брест. Во время досудебного следствия блогеры находились в СИЗО на улице Володарского в Минске. Кабанов приглашает прийти на суд всех желающих.

«Только не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства. Одни предположения и фантазии. Ну все, как всегда, белорусское «правосудие» оно такое, своеобразное. Как и следствие», – пишет Кабанов.


Письмо датировано 28 декабря 2020 года. Не исключено, что блогер уже в Бресте.

Александр Кабанов и Сергей Петрухин – блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.

Какие статьи УК фигурируют теперь в уголовных делах блогеров, пока неизвестно.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Кабанов и Сергей Петрухин – блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер».
 
Новости дня
Новости разные
 
Остался только ОМОН - Путин не общается с Лукашенко уже два месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by