Источник материала: UDF



Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Фото: Роман Кисляк

Брестской газетой

«Только не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства. Одни предположения и фантазии. Ну все, как всегда, белорусское «правосудие» оно такое, своеобразное. Как и следствие», – пишет Кабанов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политзаключенный блогер Кабанов из СИЗО: «Не удивляйтесь нашему делу, в котором нет ни одного доказательства» Александр Кабанов и Сергей Петрухин – блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер».