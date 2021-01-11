Источник материала: UDF



Скриншот из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Бандюганы, отпустите!» Как на улице Беды в Минске задерживали людей, которые светили фонариками По данным волонтеров, в воскресенье в списках задержанных 19 человек.

На видео видно, как мужчины в гражданской одежде грубо заталкивают прохожих в машины. Очевидица, снявшая видео задержания, кричала в окно: «Бандюганы, отпустите!»По свидетельствам читателей TUT.BY, задержанные просто светили фонариками в ответ людям в окнах.На одной из машин, в которой увезли задержанных, прохожие рассмотрели брестские номера.По данным волонтеров, в воскресенье в списках задержанных 19 человек.