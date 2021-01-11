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«Бандюганы, отпустите!» Как на улице Беды в Минске задерживали людей, которые светили фонариками

11.01.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Бандюганы, отпустите!» Как на улице Беды в Минске задерживали людей, которые светили фонариками
Скриншот из видео
Опубликовано видео жесткого задержания неизвестными людей. Инцидент произошел в воскресенье вечером.

На видео видно, как мужчины в гражданской одежде грубо заталкивают прохожих в машины. Очевидица, снявшая видео задержания, кричала в окно: «Бандюганы, отпустите!»

По свидетельствам читателей TUT.BY, задержанные просто светили фонариками в ответ людям в окнах.

На одной из машин, в которой увезли задержанных, прохожие рассмотрели брестские номера.

По данным волонтеров, в воскресенье в списках задержанных 19 человек.
 
 
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По данным волонтеров, в воскресенье в списках задержанных 19 человек.
 
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