|
«Бандюганы, отпустите!» Как на улице Беды в Минске задерживали людей, которые светили фонариками
Источник материала: UDF
Скриншот из видео
На видео видно, как мужчины в гражданской одежде грубо заталкивают прохожих в машины. Очевидица, снявшая видео задержания, кричала в окно: «Бандюганы, отпустите!»
По свидетельствам читателей TUT.BY, задержанные просто светили фонариками в ответ людям в окнах.
На одной из машин, в которой увезли задержанных, прохожие рассмотрели брестские номера.
По данным волонтеров, в воскресенье в списках задержанных 19 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным волонтеров, в воскресенье в списках задержанных 19 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)