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Евро на старте торгов 11 января обвалился до минимума за три недели

11.01.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро на старте торгов 11 января обвалился до минимума за три недели
Иллюстративное фото
Белорусский рубль существенно дорожает к валютной корзине утром 11 января. Её стоимость упала сразу на 0,38% до минимума за 19 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации https://banki24.by на 10:21:

Курс доллара вырос на 0,0078 BYN до 2,5733 BYN/USD.

Доллар дорожает уже четвёртый раз за последние пять торговых сессий, но общее укрепление американской валюты за это время составило всего 0,0025 BYN.

Курс евро обвалился на 0,0299 BYN до 3,1349 BYN/EUR.

Напомним, что на торгах 5 января евровалюта установила новый исторический максимум на уровне 3,1703 BYN, а сегодня она дешевеет уже второй раз и оказывается на минимуме за 21 день.

Курс российского рубля упал на 0,0207 BYN до 3,4646 BYN/100 RUB.

Итоги декабря на валютной бирже в Минске


В последний месяц года белорусский рубль значительно девальвировался к евро и российскому рублю, но немного подорожал к доллару:

курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);

курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);

курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);

валютная корзина +1,66%.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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