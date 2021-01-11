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Евро на старте торгов 11 января обвалился до минимума за три недели
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации https://banki24.by на 10:21:
Курс доллара вырос на 0,0078 BYN до 2,5733 BYN/USD.
Доллар дорожает уже четвёртый раз за последние пять торговых сессий, но общее укрепление американской валюты за это время составило всего 0,0025 BYN.
Курс евро обвалился на 0,0299 BYN до 3,1349 BYN/EUR.
Напомним, что на торгах 5 января евровалюта установила новый исторический максимум на уровне 3,1703 BYN, а сегодня она дешевеет уже второй раз и оказывается на минимуме за 21 день.
Курс российского рубля упал на 0,0207 BYN до 3,4646 BYN/100 RUB.
Итоги декабря на валютной бирже в Минске
В последний месяц года белорусский рубль значительно девальвировался к евро и российскому рублю, но немного подорожал к доллару:
курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);
курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +1,66%.
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Курс доллара вырос на 0,0078 BYN до 2,5733 BYN/USD.
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