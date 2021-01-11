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В Речицком районе пьяный мужчина перевернулся на квадроцикле
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе мужчина катался на квадроцикле и перевернулся. Он в больнице,
Происшествие случилось вечером 9 января. 44-летний водитель не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.
С травмами мужчину доставили в больницу. По предварительным данным, он был пьян.
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С травмами мужчину доставили в больницу.
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