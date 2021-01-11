В Речицком районе пьяный мужчина перевернулся на квадроцикле

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе мужчина катался на квадроцикле и перевернулся. Он в больнице, сообщает МВД.





Происшествие случилось вечером 9 января. 44-летний водитель не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся.

С травмами мужчину доставили в больницу. По предварительным данным, он был пьян.