В Гродно в очередной раз ГАИ попался водитель, который уже более 20 раз задерживался без прав

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали пьяного 30-летнего водителя. Как рассказали в ГАИ, за всю водительскую карьеру его задерживали и привлекали за управление без прав более 20 раз.



Фото: Erminio Finelli / flickr.com

Мужчину задержали рано утром 8 января. По его словам, в 5 утра в баре он выпил 0,5 литра пива — и, говорит, чувствовал себя нормально, сел за руль и поехал на железнодорожный вокзал, чтобы поменять деньги.

Потом на улице Пестрака его остановил инспектор ГАИ — и заметил у него признаки алкогольного опьянения.

Медицинское освидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя в организме водителя.

Водительских прав, сообщает ГАИ, у него не было — в прошлом году уже задерживался в нетрезвом состоянии. А вообще за всю свою водительскую карьеру мужчину задерживали и привлекали к ответственности более 20 раз за управление без прав.