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СМИ США: Китай достраивает свой первый суперавианосец

11.01.2021 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Цзяннаньской судоверфи в Шанхае близится к завершению строительство первого из двух китайских авианосцев типа 002 — корабль может сравняться по мощи с новейшим американским «Джеральдом Фордом», пишет Military Watch.


Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

После ввода в строй авианосец станет шестым кораблем китайского флота, способным нести авиацию, после «Ляонина», «Шаньдуна» и трех заложенных универсальных десантных кораблей класса 075. Первые два китайских авианосца используют трамплин (как в советских авианесущих крейсерах или британском «Куин Элизабет»), в то время как УДК способны запускать и принимать только самолеты вертикального взлета и посадки.

Новый же корабль, судя по всему, сможет использовать тяжелые самолеты благодаря наличию электромагнитной катапульты — пока во всем мире такие технологии использует только класс «Джеральд Форд».

Сейчас ожидается, что Цзяннаньская судоверфь начнет трехлетнюю реконструкцию со строительством нового центра проектирования кораблей и расширением инфраструктуры. Возможно, это связано с намерением строить больше авианосцев в будущем или перейти к постройке более крупных кораблей типа 003. Если строящийся «Тип 002» будет иметь неядерную силовую установку и водоизмещение не свыше 85 000 тонн, то новый корабль, как ожидается, станет уже атомным и превысит 100 000 тонн.

«Тип 003», в отличие от имеющихся и строящихся авианесущих кораблей, получит возможность оперировать не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и по всему миру.

Что касается самолетов, то, как ожидается, корабли «Тип 002» и «Тип 003» получат самые разнообразные авиакрылья в мире, включая машины ДРЛО, тяжелые истребители J-15B поколения «4 ++», беспилотники GJ-11 и другие.

 
 
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Ожидается, что по некоторым параметрам с ним сможет сравниться только новейший американский «Джеральд Форд».
 
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