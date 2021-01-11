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Вот сколько стоит «умный» унитаз с подсветкой, музыкой и голосовым управлением

11.01.2021 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Kohler, специализирующаяся на люксовой домашней сантехнике, показала целую россыпь «гаджетов» на выставке CES 2021. Среди них — смарт-унитаз и ванна с голосовым управлением. Об этом пишет The Verge.


Вот как представители компании описывают ванну: «умная ванна Kohler Stillness Bath умеет не только точно автоматически настраивать температуру, но также оснащается дополнительными паровыми функциями и подсветкой». В The Verge добавляют: ванной предлагается управлять через приложение на смартфоне или голосовыми командами (есть синхронизация с системами «умного дома» от Google и Amazon). Например, можно дать ванне задание заполниться водой только наполовину.


А вот как описывают инновационный унитаз: «Innate Intelligent Toilet обладает полностью автоматическими алгоритмами по регулировке температуры сиденья, открытия и закрытия сидушки, а также по настройке отдельных функциональных особенностей, связанных с водой и смыванием». А еще в него встроили динамики, подсветку и все ту же систему голосового управления с возможностью синхронизации с Google и Amazon.

Правда, и цены на такую технику внушительные. Так, за ванну в максимальной комплектации просят около 16 тысяч долларов, за туалет — порядка 3,1 тысячи.

Ниже — цены других устройств «умного дома»:

 
 
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