Рене Фазель прилетел в Минск и встречается с Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Глава IIHF (Международной хоккейной федерации) Рене Фазель прилетел в Минск и в настоящее время проводит встречу с Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: телеграм-канал «Пул первого»

Главная тема встречи — проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступает вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

В конце ноября ИИХФ заслушала доклад экспертной комиссии. Федерацию беспокоят два момента:

1. Безопасность участников и болельщиков.

2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

При этом Рене Фазель нацелен провести чемпионат в Минске. Вот что он заявил в конце декабря:

«Я приеду в Беларусь после Рождества. Это будет после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на 100% в этом уверен. Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим складывающуюся ситуацию, будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия».

О возможной отмене проведения чемпионата в Беларуси высказался и сам Лукашенко:

«Мы особо не паримся. Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет. Но оснований, чтобы он не прошел, на миллиметр нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить», — сказал он в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».