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Фотофакт. Рене Фазель прилетел в Минск на встречу с Лукашенко
11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пул Первого опубликовал фото главы Международной федерации хоккея во Дворце независимости.
Фото
Напомним, ранее дисциплинарная комиссия IIHF
IIHF также обещал переговоры с Белорусским фондом спортивной солидарности по поводу целесообразности проведения чемпионата мира в Минске в мае 2021 года.
Главный редактор спортивного ресурса «Трибуна» Олег Горунович считает, что белорусские власти
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Пул Первого опубликовал фото главы Международной федерации хоккея во Дворце независимости.
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