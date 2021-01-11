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Фотофакт. Рене Фазель прилетел в Минск на встречу с Лукашенко

11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Пул Первого опубликовал фото главы Международной федерации хоккея во Дворце независимости.

Фотофакт. Рене Фазель прилетел в Минск на встречу с Лукашенко

Фото Пул Первого

Напомним, ранее  дисциплинарная комиссия IIHF начала расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

IIHF также обещал переговоры с Белорусским фондом спортивной солидарности по поводу целесообразности проведения чемпионата мира в Минске в мае 2021 года.

Главный редактор спортивного ресурса «Трибуна» Олег Горунович считает, что белорусские власти проиграют и в случае переноса чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске, и в случае его проведения.

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Теги: Минск
 
 
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Пул Первого опубликовал фото главы Международной федерации хоккея во Дворце независимости.
 
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