Евро сбросил почти 3 копейки

Источник материала: Onliner

Уходя на длинные выходные, белорусский рубль (в компании с российским, который, в свою очередь, подкрепился подорожавшей нефтью) несколько подорожал к доллару и евро. Впереди долгая неделя, и есть время придумать новые сюжеты. Начинаем.

Доллар утром прибавил 0,78 копейки. Торгуется пока по 2,5733 белорусского рубля.

Евро резко подешевел на 2,97 копейки. Курс — 3,1351.

Российский рубль потерял 2,34 копейки. Его покупают и продают по 3,4619 за сотню.

На предыдущих торгах, 6 января , доллар подешевел на 1,66 копейки, до 2,5655. Евро потерял 0,55 и продавался по 3,1648. Сотня российских рублей прибавила 2,22 копейки, за нее давали 3,4853 белорусского.