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Евро сбросил почти 3 копейки
Источник материала: Onliner
Уходя на длинные выходные, белорусский рубль (в компании с российским, который, в свою очередь, подкрепился подорожавшей нефтью) несколько подорожал к доллару и евро. Впереди долгая неделя, и есть время придумать новые сюжеты. Начинаем.
Доллар утром прибавил 0,78 копейки. Торгуется пока по 2,5733 белорусского рубля.
Евро резко подешевел на 2,97 копейки. Курс — 3,1351.
Российский рубль потерял 2,34 копейки. Его покупают и продают по 3,4619 за сотню.
На предыдущих торгах,
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Уходя на длинные выходные, белорусский рубль (в компании с российским, который, в свою очередь, подкрепился подорожавшей нефтью) несколько подорожал к доллару и...
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