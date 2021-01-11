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Евро сбросил почти 3 копейки

11.01.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Уходя на длинные выходные, белорусский рубль (в компании с российским, который, в свою очередь, подкрепился подорожавшей нефтью) несколько подорожал к доллару и евро. Впереди долгая неделя, и есть время придумать новые сюжеты. Начинаем.

Доллар утром прибавил 0,78 копейки. Торгуется пока по 2,5733 белорусского рубля.

Евро резко подешевел на 2,97 копейки. Курс — 3,1351.

Российский рубль потерял 2,34 копейки. Его покупают и продают по 3,4619 за сотню.

На предыдущих торгах, 6 января, доллар подешевел на 1,66 копейки, до 2,5655. Евро потерял 0,55 и продавался по 3,1648. Сотня российских рублей прибавила 2,22 копейки, за нее давали 3,4853 белорусского.

 
 
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Уходя на длинные выходные, белорусский рубль (в компании с российским, который, в свою очередь, подкрепился подорожавшей нефтью) несколько подорожал к доллару и...
 
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