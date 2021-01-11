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Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом

11.01.2021 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Строительство жилых домов из обычных контейнеров продолжает набирать популярность. Это удобно, каждый такой объект представляет собой стандартный модуль, который легко поддается трансформации. С помощью их комбинаций можно решать задачи различной сложности: от создания кофеен и шоурумов до конструирования жилья. Очередной пример последнего продемонстрировала компания LOT-EK.

LOT-EK специализируется на разного рода проектах с использованием контейнеров. В данном случае речь идет о c-Home, в рамках которого изготавливаются жилые дома. Клиент может заказать объекты любой площади в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей. Например, для своих клиентов в городе Клейврэк (штат Нью-Йорк, США) компания собрала коттедж из шести стандартных 40-футовых контейнеров. Три образовали первый, а еще три — второй этажи.

Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом

Планировка нижнего уровня свободная. Здесь сконцентрированы общественные пространства: кухня, гостиная и столовая. На втором этаже размещены две спальни, каждая со своей ванной комнатой и гардеробной, а также отдельной лестницей вниз. Дополнительная лестница устроена снаружи и ведет на крышу, где находится терраса. Некоторую минималистичность внешнего вида компенсируют большие площади остекления, наполняющие внутренние помещения достаточным количеством естественного света. Общая площадь такого дома составляет 178 кв. м.

Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом

 
 
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Строительство жилых домов из обычных контейнеров продолжает набирать популярность. Это удобно, каждый такой объект представляет собой стандартный модуль,...
 
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