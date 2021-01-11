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Шесть стандартных контейнеров превратили в двухэтажный семейный дом
Источник материала: Onliner
Строительство жилых домов из обычных контейнеров продолжает набирать популярность. Это удобно, каждый такой объект представляет собой стандартный модуль, который легко поддается трансформации. С помощью их комбинаций можно решать задачи различной сложности: от создания кофеен и шоурумов до конструирования жилья. Очередной пример последнего продемонстрировала компания LOT-EK.
LOT-EK специализируется на разного рода проектах с использованием контейнеров. В данном случае речь идет о c-Home, в рамках которого изготавливаются жилые дома. Клиент может заказать объекты любой площади в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей. Например, для своих клиентов в городе Клейврэк (штат Нью-Йорк, США) компания собрала коттедж из шести стандартных 40-футовых контейнеров. Три образовали первый, а еще три — второй этажи.
Планировка нижнего уровня свободная. Здесь сконцентрированы общественные пространства: кухня, гостиная и столовая. На втором этаже размещены две спальни, каждая со своей ванной комнатой и гардеробной, а также отдельной лестницей вниз. Дополнительная лестница устроена снаружи и ведет на крышу, где находится терраса. Некоторую минималистичность внешнего вида компенсируют большие площади остекления, наполняющие внутренние помещения достаточным количеством естественного света. Общая площадь такого дома составляет 178 кв. м.
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Строительство жилых домов из обычных контейнеров продолжает набирать популярность. Это удобно, каждый такой объект представляет собой стандартный модуль,...
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