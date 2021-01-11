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Как белорусская диаспора поддержала тех, кто выходил на марши

11.01.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как белорусская диаспора поддержала тех, кто выходил на марши

  • 11.01.2021, 11:01
Как белорусская диаспора поддержала тех, кто выходил на марши

Потрясающая солидарность.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал подборку акций солидарности белорусской диаспоры за рубежом.

На пикеты вышли немецкие Дюссельдорф, Бремен и Гарц, шведский Стокгольм, польская Варшава, американские Миннеаполис и Портланд, а также австралийский Сидней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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