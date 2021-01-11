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Как белорусская диаспора поддержала тех, кто выходил на марши
Источник материала: Хартия'97
Как белорусская диаспора поддержала тех, кто выходил на марши
Потрясающая солидарность.
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На пикеты вышли немецкие Дюссельдорф, Бремен и Гарц, шведский Стокгольм, польская Варшава, американские Миннеаполис и Портланд, а также австралийский Сидней.
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Потрясающая солидарность.
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