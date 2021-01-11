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Грузинский олигарх Иванишвили заявил, что уходит из политики
Источник материала: Хартия'97
Грузинский олигарх Иванишвили заявил, что уходит из политики
Глава правящей партии считает, что «его миссия выполнена».
Основатель и глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики.
Об этом сообщается в его письме, которое партия опубликовала в Facebook, передает
"Моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики ", - заявил Иванишвили.
Он отметил, что правящая команда является лучшей и безальтернативной среди существующих сегодня политических актеров.
По словам Иванишвили, если объективно проанализировать избирательный успех "Грузинской мечты", то без преувеличения можно сказать, что он ожидаемый и логичный.
"Я покидаю как пост председателя партии, также и саму партию, и вернусь к своему личному образа жизни до 2011 года", - заявил он.
"Грузинская мечта" была основана в 2012 году и является правящей партией в Грузии. Ей принадлежит 89 из 150 мест в парламенте.
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Глава правящей партии считает, что «его миссия выполнена».
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