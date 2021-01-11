ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский Нацбанк растратил валютные резервы

11.01.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусский Нацбанк растратил валютные резервы

  • 11.01.2021, 10:32
  • 3,995
Белорусский Нацбанк растратил валютные резервы

Финансовый отчет властей наводит на размышления.

Cайт banki24.by оценил финансовую ситуацию в Беларуси, что произошло на самом деле и какова ситуация в начале 2021-го.

НБРБ сообщил, что за декабрь резервные активы Беларуси увеличились на 92,1 млн USD. Большинство журналистов предпочло перепечатать пресс-релиз регулятора и не копать глубже. А ведь там есть на что обратить внимание.

Первая особенность коммуникации Нацбанка в новом году — отсутствие информации о состоянии внутреннего валютного рынка. В предыдущие месяцы НБРБ старался, чтобы данные о ЗВР и о валютном рынке выходили в один день. Это наводит на размышления.

Как показывают подробные данные о резервах, размышления здесь вполне к месту. Сравните: в ноябре 2020-го ЗВР в целом упали на 109,2 млн USD, но стоимость монетарного золота в резервах сократилась на 146,3 млн USD. Это значит, что валютная часть резервов властей выросла.

Относительно неплохая диспозиция для Нацбанка в ноябре подтверждается данными с внутреннего валютного рынка. Там НБРБ выступал как чистый покупатель валюты. К слову, в сентябре и октябре власти тоже были нетто-покупателями.

А вот январский пресс-релиз не содержит упоминаний о покупке валюты с биржевых торгов. В нем даны лишь общие пояснения за 2020 год, без дробления на месяцы.

По нашим оценкам, отсутствие упоминания о покупке валюты в декабре объясняется тем, что на исходе года Нацбанк снова превратился в чистого продавца. Даже не имея под рукой данных с валютного рынка, это можно определить по динамике компонентов резервов.

Смотрите: ЗВР увеличились на 92,1 млн USD, но при этом стоимость золота в резервах увеличилась на 206 млн USD. В относительном выражении золото в резервах выросло за месяц на 7,3%.

Если сравнить данные по золоту в ЗВР с мировыми котировками, то окажется, что весь рост стоимости золота связан с увеличением цен на него. Иначе говоря, власти не приняли участия в росте — им просто повезло с конъюнктурой рынка золота.

Валютная часть резервов Беларуси в декабре снизилась. За месяц остатки резервных активов в валюте упали на 15 млн USD, а прочие активы сократились на 104,5 млн USD.

В общем случае такая раскладка возможна, когда власти превращаются из чистых покупателей валюты в ее продавцов. Другими словами, интервенции Нацбанка на бирже и траты на погашение долгов оказались больше, чем поступление валюты в резервы из разных источников.

По основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год Нацбанк допускает сокращение резервов до 6 млрд USD. Таким образом, потенциально размер ЗВР с января по декабрь может снизиться более чем на 1,4 млрд USD.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансовый отчет властей наводит на размышления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень разбил стекло в милицейском автобусе - его хотят отправить в тюрьму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by