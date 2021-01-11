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Парень разбил стекло в милицейском автобусе - его хотят отправить в тюрьму

11.01.2021 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура рассказала подробности уголовного дела в Березовском районе.

За разбитое стекло жителя Березы будут судить по уголовной статье.

Это произошло еще 10 августа. В тот день 36-летний горожанин неустановленным предметом разбил боковое стекло в автобусе «МАЗе», в котором ехали работники милиции. Ущерб составил 270 белорусских рублей.

За разбитое стекло в служебном транспорте было возбуждено уголовное дело по 1 части 339 статьи Уголовного кодекса. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 3 лет.

"Подозреваемому инкриминировано хулиганство, то есть он обвиняется в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождавшихся повреждением чужого имущества", - заявили в прокуратуре.

Материалы дела направлены в суд.
 
 
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Генпрокуратура рассказала подробности уголовного дела в Березовском районе.
 
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