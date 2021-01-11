Палата представителей требует отстранить Трампа - готова начать импичмент

Об этом спикер палаты Нэнси Пелоси сообщила в обращении к коллегам по Демократической партии.





11 января лидер демократического большинства палаты представителей Стени Хойер запросит единогласное одобрение соответствующей резолюции (.pdf), которую разработал конгрессмен Джейми Раскин. Если эта мера не получит единогласной поддержки, то палата представителей проголосует за резолюцию 12 января.





«Мы призываем вице-президента представить ответ в течение 24 часов», — написала Нэнси Пелоси.





После этого, по словам спикера, нижняя палата Конгресса США приступит к рассмотрению импичмента президента. Ожидается, что разбирательство начнется в середине недели.





Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, поскольку нынешний президент представляет неминуемую угрозу для них. С каждым днем ужас от продолжающегося посягательства на нашу демократию, совершаемого президентом, усиливается, равно как и настоятельная необходимость в принятии мер.





6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса США собирались утвердить итоги выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. Работу парламента прервали на несколько часов. В ходе штурма погибли пять человек.





7 января газета The New York Times сообщила, что вице-президент Майк Пенс не поддерживает идею отстранения Трампа с помощью 25-й поправки к Конституции. 10 января телеканал СNN сообщил со ссылкой на источник, что Пенс не исключает возможность применить 25-ю поправку, если поведение Трампа «станет еще менее предсказуемым».