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«Это материал, который есть только у нас». Вот какие уникальные виртуальные проекты создают в могилёвской библиотеке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Карта гастрономических маршрутов Приднепровского края и альманах о самых ярких спортсменах региона – в Могилевской областной библиотеке создают новые виртуальные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработкой уникальных краеведческих ресурсов в «Ленинке» занимаются на протяжении пяти лет. За это время авторскому коллективу библиотеки удалось подготовить немало онлайн-продуктов, связанных с историей региона. Среди них – обширная база данных, объединившая тысячи свидетельств, фотографий и писем участников Великой Отечественной войны. Еще один значимый проект – виртуальный музей, аналогов которому нет в стране. Работа могилевских библиотекарей отмечена специальной премией Президента.
Илона Сорокина, директор Могилевской областной библиотеки им. Ленина:
Юлия Селиванова, учащаяся Могилевского колледжа искусств:
На страницах виртуальной библиотеки также представлены интересные факты из истории местных деревень и городов Могилевской области, которые в разные годы становились столицами празднования Дня белорусской письменности.
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«Это материал, который есть только у нас». Вот какие уникальные виртуальные проекты создают в могилёвской библиотеке
Новости Беларуси. Карта гастрономических маршрутов Приднепровского края и альманах о самых ярких спортсменах региона – в Могилевской областной библиотеке...
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