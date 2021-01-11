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«Это материал, который есть только у нас». Вот какие уникальные виртуальные проекты создают в могилёвской библиотеке

11.01.2021 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Карта гастрономических маршрутов Приднепровского края и альманах о самых ярких спортсменах региона – в Могилевской областной библиотеке создают новые виртуальные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это материал, который есть только у нас». Вот какие уникальные виртуальные проекты создают в могилёвской библиотеке

Разработкой уникальных краеведческих ресурсов в «Ленинке» занимаются на протяжении пяти лет. За это время авторскому коллективу библиотеки удалось подготовить немало онлайн-продуктов, связанных с историей региона. Среди них – обширная база данных, объединившая тысячи свидетельств, фотографий и писем участников Великой Отечественной войны. Еще один значимый проект – виртуальный музей, аналогов которому нет в стране. Работа могилевских библиотекарей отмечена специальной премией Президента.  

«Это материал, который есть только у нас». Вот какие уникальные виртуальные проекты создают в могилёвской библиотеке

Илона Сорокина, директор Могилевской областной библиотеки им. Ленина:  
Это все было собрано по крупицам. Где-то из печатных источников, где-то из личных архивов читателей библиотек области. То есть это материал, который есть только у нас, он уникален.  

«Это материал, который есть только у нас». Вот какие уникальные виртуальные проекты создают в могилёвской библиотеке

Юлия Селиванова, учащаяся Могилевского колледжа искусств:  
Так как я учащаяся колледжа, у нас есть много рефератов. И вот эти информационные ресурсы помогают, то есть, как книга только в электронном варианте. И вся та информация, которая нужна была мне, я извлекла ее из этих информационных ресурсов.  

«Это материал, который есть только у нас». Вот какие уникальные виртуальные проекты создают в могилёвской библиотеке

На страницах виртуальной библиотеки также представлены интересные факты из истории местных деревень и городов Могилевской области, которые в разные годы становились столицами празднования Дня белорусской письменности.  

Люди в материале: Илона Сорокина, Юлия Селиванова

 
 
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Новости Беларуси. Карта гастрономических маршрутов Приднепровского края и альманах о самых ярких спортсменах региона – в Могилевской областной библиотеке...
 
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