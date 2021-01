Вясной у Нью-Ёрку пачнуцца здымкі працягу культавага серыяла "Сэкс у вялікім горадзе", паведамляе Variety. Праект рэалізуе HBO.

Мяркуецца, што гэта будзе гісторыя пра тое, як склаліся лёсы гераінь праекта праз 20 гадоў. Мяркуецца, што ў новым сезоне будзе 10 эпізодаў.

У працягу здымаюцца толькі тры з чатырох акторак, якія сыгралі галоўныя ролі ў "Сэксе ў вялікім горадзе" — Сара Джэсіка Паркер, Сінція Ніксан і Крысцін Дэвіс. Гераіні Саманты ў новым праекце, падобна, не будзе — Кім Кэтрал пару гадоў таму адмовілася здымацца ў трэцяй частцы паўнаметражнага фільма па матывах "Сэксу ў вялікім горадзе".

У ноч на 11 студзеня выканаўцы роляў Кэры, Міранды і Шарлоты выклалі ў сацсетках тызер новага праекта, які атрымаў назву "And Just Like That…".